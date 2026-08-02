Москва2 авгВести.Несколько жителей многоквартирного дома в Саратове пострадали в результате ночной атаки БПЛА ВСУ. Ситуацию прокомментировал губернатор области Роман Бусаргин в MAX.
Медики оказывают им всю необходимую помощь. На месте работают все оперативные службы, развернуты два штаба и организован сбор заявлений на оказание материальной помощисообщил глава региона
Городская администрация в круглосуточном режиме будет на связи с жителями, отметил Бусаргин и пообещал начать восстановительные работы в кратчайшие сроки. Территорию обеспечат охраной.
Необходимые средства будут выделенызаявил он
В ближайшее время начнется обследование конструкций здания. Гражданам предоставят временные пункты размещения.
В ночь на 2 августа в Саратове и Энгельсе в результате атаки БПЛА были разрушены объекты гражданской инфраструктуры. Два человека погибли. В Энгельсе повреждение получил многоквартирный дом, есть пострадавшие.