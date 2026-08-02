Жители многоквартирного дома в Саратове пострадали в результате ночной атаки ВСУ

В Саратове развернули штабы для ликвидации последствий ночной атаки ВСУ Жители многоквартирного дома в Саратове пострадали в результате ночной атаки ВСУ

Москва2 авг Вести.Несколько жителей многоквартирного дома в Саратове пострадали в результате ночной атаки БПЛА ВСУ. Ситуацию прокомментировал губернатор области Роман Бусаргин в MAX.

Медики оказывают им всю необходимую помощь. На месте работают все оперативные службы, развернуты два штаба и организован сбор заявлений на оказание материальной помощи сообщил глава региона

Городская администрация в круглосуточном режиме будет на связи с жителями, отметил Бусаргин и пообещал начать восстановительные работы в кратчайшие сроки. Территорию обеспечат охраной.

Необходимые средства будут выделены заявил он

В ближайшее время начнется обследование конструкций здания. Гражданам предоставят временные пункты размещения.

В ночь на 2 августа в Саратове и Энгельсе в результате атаки БПЛА были разрушены объекты гражданской инфраструктуры. Два человека погибли. В Энгельсе повреждение получил многоквартирный дом, есть пострадавшие.