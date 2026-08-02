В Саратове проводится оценка повреждений гражданской инфраструктуры после атаки

Мэр Саратова рассказал о ликвидации последствий атаки ВСУ В Саратове проводится оценка повреждений гражданской инфраструктуры после атаки

Москва2 авг Вести.В результате ночной атаки БПЛА в Саратове повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Об этом в MAX рассказал мэр города Игорь Молчанов.

По поручению губернатора Романа Бусаргина администрацией организована работа по оценке ущерба и оказанию помощи гражданам. Сейчас на местах работают специалисты администрации, проводится обход объектов сообщил Молчанов

Организован прием заявлений на оказание материальной помощи, работают два штаба. Все пострадавшие получат необходимую помощь. Круглосуточно функционирует горячая линия для граждан: 96-07-70.