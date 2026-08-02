Москва2 авгВести.В результате ночной атаки БПЛА в Саратове повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Об этом в MAX рассказал мэр города Игорь Молчанов.
По поручению губернатора Романа Бусаргина администрацией организована работа по оценке ущерба и оказанию помощи гражданам. Сейчас на местах работают специалисты администрации, проводится обход объектовсообщил Молчанов
Организован прием заявлений на оказание материальной помощи, работают два штаба. Все пострадавшие получат необходимую помощь. Круглосуточно функционирует горячая линия для граждан: 96-07-70.