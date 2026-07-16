Пострадавшие есть в результате атаки на Энгельс

В результате атаки БПЛА по Саратовской области есть пострадавшие Пострадавшие есть в результате атаки на Энгельс

Москва16 июл Вести.В городе Энгельс Саратовской области после атаки беспилотников есть пострадавшие и повреждения гражданских объектов. Об этом сообщила местная прокуратура.

В результате атаки в городе Энгельсе повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Есть пострадавшие говорится в сообщении

На место выезжал прокурор города Энгельса Яценко Роман. По поручению прокурора Саратовской области Романа Пантелеева соблюдение прав граждан находится на контроле. Обеспечено взаимодействие со всеми уполномоченными ведомствами.