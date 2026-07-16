Москва16 июлВести.В городе Энгельс Саратовской области после атаки беспилотников есть пострадавшие и повреждения гражданских объектов. Об этом сообщила местная прокуратура.
В результате атаки в городе Энгельсе повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Есть пострадавшиеговорится в сообщении
На место выезжал прокурор города Энгельса Яценко Роман. По поручению прокурора Саратовской области Романа Пантелеева соблюдение прав граждан находится на контроле. Обеспечено взаимодействие со всеми уполномоченными ведомствами.