Для пострадавших из-за атаки БПЛА в Курске прокуратура открыла горячую линию

После атаки БПЛА в Курске прокуратура контролирует поддержку пострадавших Для пострадавших из-за атаки БПЛА в Курске прокуратура открыла горячую линию

Москва19 июл Вести.Прокуратура Курской области проконтролирует соблюдение прав жильцов многоквартирных домов, которые были повреждены в результате атаки беспилотников. Прокуроры следят за оказанием пострадавшим всесторонней помощи, а также продолжает работу телефон горячей линии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Для оперативного приема обращений и оказания правовой помощи в прокуратуре Курской области продолжает работу телефон горячей линии: 8-910-311-52-34 уточняется в сообщении

По поручению прокурора Курской области на место происшествия уже выехали сотрудники прокуратуры Центрального административного округа города Курска.

Соблюдение прав пострадавших граждан находится на личном контроле прокурора Курской области Алексея Цуканова.

Ранее сообщалось, что в результате атаки беспилотных летательных аппаратов в Курске повреждены четыре многоквартирных жилых дома. Одна женщина пострадала.