Беспилотники повредили четыре многоквартирных дома в Курске, есть пострадавшая

В Курске беспилотники повредили четыре жилых дома - один человек пострадал Беспилотники повредили четыре многоквартирных дома в Курске, есть пострадавшая

Москва19 июл Вести.В Курске беспилотники ВСУ повредили четыре многоквартирных дома. Пострадала одна женщина. Об этом в мессенджере МАХ сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

По предварительной информации, вражеские беспилотники ударили в четыре многоквартирных дома в Курске говорится в сообщении

В доме на улице Мыльникова повреждены квартиры на трех верхних этажах одного подъезда. На проспекте Дериглазова в двух домах повреждены фасады. В доме на проспекте Победы после атаки дрона загорелась квартира. Есть повреждения автомобилей.

Пока известно об одной пострадавшей женщине, которая из-за взрывной волны получила акубаротравму. Ей оказывается первая помощь, принимается решение о госпитализации.

Жильцов домов эвакуировали.

На месте работают оперативные службы. После окончания их работы начнется подомовой обход — всем собственникам пострадавшего имущества будет оказана помощь.

По словам губернатора, на время ремонта людей перевезут в пункты временного размещения или компенсируют им аренду жилья.