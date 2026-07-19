Москва19 июлВести.В Курске беспилотники ВСУ повредили четыре многоквартирных дома. Пострадала одна женщина. Об этом в мессенджере МАХ сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
По предварительной информации, вражеские беспилотники ударили в четыре многоквартирных дома в Курскеговорится в сообщении
В доме на улице Мыльникова повреждены квартиры на трех верхних этажах одного подъезда. На проспекте Дериглазова в двух домах повреждены фасады. В доме на проспекте Победы после атаки дрона загорелась квартира. Есть повреждения автомобилей.
Пока известно об одной пострадавшей женщине, которая из-за взрывной волны получила акубаротравму. Ей оказывается первая помощь, принимается решение о госпитализации.
Жильцов домов эвакуировали.
На месте работают оперативные службы. После окончания их работы начнется подомовой обход — всем собственникам пострадавшего имущества будет оказана помощь.
По словам губернатора, на время ремонта людей перевезут в пункты временного размещения или компенсируют им аренду жилья.