В Курской области за сутки сбили 151 беспилотник, повреждены дома и автомобили

В Курске после атак БПЛА повреждены фасады зданий и гараж, а также шесть машин В Курской области за сутки сбили 151 беспилотник, повреждены дома и автомобили

Москва12 июн Вести.За минувшие сутки ВСУ вновь атаковали населенные пункты на территории Курской области с применением артиллерии и беспилотных летательных аппаратов. В результате повреждены несколько зданий и автомобилей. Погибших и пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в мессенджере MAX.

Отмечается, что противник 109 раз применил артиллерию по отселенным районам и выпустил беспилотники, 151 из которых сбит.

В результате атак в Курске повреждены два фасада зданий и гаража, шесть автомобилей написал Александр Хинштейн

В селе Дурово огонь полностью уничтожил крышу частного жилого дома. В селе Большие Угоны повреждена кровля местного дома культуры. В поселке Селекционный зафиксированы незначительные повреждения вышки сотовой связи и одного автомобиля.