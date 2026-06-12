Москва12 июнВести.За минувшие сутки ВСУ вновь атаковали населенные пункты на территории Курской области с применением артиллерии и беспилотных летательных аппаратов. В результате повреждены несколько зданий и автомобилей. Погибших и пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в мессенджере MAX.
Отмечается, что противник 109 раз применил артиллерию по отселенным районам и выпустил беспилотники, 151 из которых сбит.
В результате атак в Курске повреждены два фасада зданий и гаража, шесть автомобилейнаписал Александр Хинштейн
В селе Дурово огонь полностью уничтожил крышу частного жилого дома. В селе Большие Угоны повреждена кровля местного дома культуры. В поселке Селекционный зафиксированы незначительные повреждения вышки сотовой связи и одного автомобиля.