Хинштейн: 16 машин и 8 домов повреждены в Курске в результате атаки БПЛА

В Курске при атаке беспилотников пострадали 8 домов и 16 автомобилей Хинштейн: 16 машин и 8 домов повреждены в Курске в результате атаки БПЛА

Москва7 июл Вести.Губернатор Курской области Александр Хинштейн уточнил данные о последствиях ночной атаки беспилотников в Центральном и Железнодорожном округах Курска. Об этом он сообщил в мессенджере MAX.

По предварительным данным, в результате ударов дронов на проспекте Клыкова получили повреждения 16 автомобилей, а в трех домах в семи квартирах выбиты окна. Также зафиксированы повреждения четырех частных домовладений на улицах Ильича и Полевой, выбиты окна в доме на 1-й Прогонной улице.

По предварительной оценке, по состоянию на 8.00 в результате ударов БПЛА на проспекте Клыкова повреждены 16 автомобилей, в домах №74, №76, №78 выбиты окна в семи квартирах. Кроме этого, повреждены четыре частных дома на Полевой и Ильича, выбиты окна в доме на 1-ой Прогонной написал Александр Хинштейн

Глава региона поручил комиссиям обследовать территории и отработать все обращения жителей. Он пообещал помощь в восстановлении жилья и компенсации за поврежденные автомобили. Ситуация остается на личном контроле губернатора.