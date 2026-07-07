В небе над Курском сбили несколько беспилотников, повреждены жилые дома Хинштейн: над Курском сбили несколько беспилотников, повреждены жилые дома

Москва7 июл Вести.В ночь на 7 июля в небе над Курском силы противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн.

В небе над Курском сбили несколько вражеских беспилотников. Есть повреждения частных жилых домов в разных районах города. Один из БПЛА врезался в технический этаж высотки на проспекте Клыкова. По предварительным данным, обошлось без пострадавших, специалисты обследуют место происшествия проинформировал губернатор в своем канале в мессенджере MAX

Глава Курской области отметил, что в настоящее время последствия вражеского удара уточняются. На место ЧП выехали вице-губернатор Олег Горячев и глава Курска Евгений Маслов. Также на месте работают сотрудники МЧС, Росгвардии и полиции.