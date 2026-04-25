ВСУ могли ударить по Екатеринбургу из Харьковской области Эксперт Потапов: ВСУ могли атаковать Екатеринбург дроном FP-1

Москва25 апр Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли атаковать Екатеринбург дроном беспилотного типа FP-1, запущенным из Харьковской области. Об этом заявил эксперт в сфере беспилотных систем и РЭБ, официальный представитель АО "НПП" Игорь Потапов.

По его словам, стоимость атаковавшего цели на Урале БПЛА оценивается в $50 тысяч. Таким мнением эксперт поделился в беседе с ТАСС.

Расстояние от ближайших площадок запуска в Харьковской области до Екатеринбурга по прямой около 1800 км. Ближайший беспилотник, способный пройти такое расстояние с уменьшенной нагрузкой, это FP-1 сказал Потапов

Эксперт добавил, что пуск по Екатеринбургу, возможно, был "пристрелочным" — для понимания возможностей беспилотника.

Ранее губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщил, что утром в субботу, 25 апреля, украинский БПЛА атаковал многоэтажный жилой дом в Екатеринбурге. Шесть человек обратились к медикам, одна женщина госпитализирована. Эвакуированных жителей дома разместили в ПВР.