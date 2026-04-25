ВС РФ жестко ответят Украине на удары по Челябинску и Екатеринбургу Генерал Попов анонсировал жесткий ответ на удары ВСУ по городам Урала

Москва25 апр Вести.Вооруженные силы РФ дадут жесткий ответ на атаки беспилотников киевского режима по Екатеринбургу и Челябинску. Об этом заявил заслуженный военный летчик РФ генерал-майор Владимир Попов.

В беседе с изданием "Аргументы и Факты" он осудил удары киевского режима, а также подчеркнул, что российские силы будут бить только по объектам, связанным с военно-промышленным комплексом Украины.

Мы в общей системе ответа, потому что они действуют агрессивно, атакуя российские регионы, которые не входят в зону даже тыловой линии соприкосновения. Мы будем отвечать очень жестко пояснил Попов

Он добавил, что к таким целям как энергообъекты, склады боеприпасов и места сборки беспилотников ВСУ также добавились линии связи.

Ранее сообщалось, что киевский режим мог ударить по Екатеринбургу, запустив дроны из Харьковской области.