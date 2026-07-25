Матвийчук допустил использование дронов FP-1 при атаке на Екатеринбург Военный эксперт назвал дроны, способные долететь до Екатеринбурга

Москва25 июл Вести.Для потенциального удара по Екатеринбургу Вооруженные силы Украины могли использовать дальнобойные беспилотники модели FP-1. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

По его словам, данный тип БПЛА обладает дальностью полета до трех тысяч километров, что технически позволяет ему достигать Урала. В то же время эксперт допустил и диверсионный сценарий произошедшего.

По мнению Матвийчука, запуск беспилотников мог быть произведён непосредственно с территории Российской Федерации силами законспирированных "спящих" ячеек и диверсионных групп, работающих в интересах Киева.