Москва30 апр Вести.Заслуженный военный летчик, генерал-майор авиации Владимир Попов прокомментировал участившиеся случаи захода украинских беспилотников вглубь территории России, вплоть до уральских регионов. По мнению эксперта, ключевым фактором, позволяющим аппаратам оставаться незамеченными, является использование предельно малых высот полета.

Специалист пояснил, что стандартные средства противовоздушной обороны сталкиваются с объективными трудностями при работе в подобных условиях.

К сожалению, на этих высотах мало кто из зенитных ракетных комплексов видит воздушную цель подчеркнул летчик в беседе с "МК"

Как отметил Владимир Попов, современные системы ПВО способны эффективно обнаруживать подобные объекты лишь на критически малых дистанциях, не превышающих 20 километров.

При этом радиолокационные станции часто сталкиваются с серьезными помехами, создаваемыми особенностями ландшафта, лесными массивами и городской застройкой. При этом, на тех высотах, на которых российские системы ПВО видят дроны, "их легко спутать, например, с птицами или с атмосферными явлениями".

Для эффективной борьбы с такой угрозой генерал-майор предложил внедрить комплексный подход, дополняющий стандартную радиолокацию акустическими системами предупреждения и применением аэростатов, оснащенных средствами наблюдения.

Ранее в четверг ВС РФ ударили по используемым ВСУ местам запуска БПЛА.