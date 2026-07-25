Москва25 июл Вести.Попытки Украины осуществлять на РФ массовые налеты дронов преимущественно проваливаются за счет мер, предпринимаемых российской стороной. Об этом заявил ИС "Вести" военный обозреватель, автор Telegram-канала "Конкретно" Денис Селезнев.

Все попытки Украины засыпать Россию дронами упираются как раз в то, что огромное количество этих дронов все равно сбивается, несмотря на то, что в производстве участвует уже чуть ли не половина стран Европы. Первая часть этих самолетодронов гибнет, даже не взлетев: их уничтожают в местах хранения, подготовки к взлету. Уничтожаются они ударами "Искандеров", крылатыми ракетами, "Геранями" разъяснил он

Остальные летательные аппараты сбиваются на подлете.

Уничтожаются на подлете, в том числе благодаря тому, что созданы мобильные огневые группы, которые охотятся за этими роями дронов, оснащаются все более современной техникой. И со временем, эффективность этих дронов будет только снижаться сказал он

Ранее в бригаде "Север" Добровольческого корпуса Минобороны РФ рассказали, что украинские дроноводы начали усиленную "охоту" за российскими мобильными огневыми группами (МОГами).