Москва18 июл Вести.Украинские дроноводы начали усиленную "охоту" за российскими мобильными огневыми группами (МОГами). Об этом в интервью военкору ИС "Вести" Александру Сладкову рассказал заместитель командира бригады "Север" Добровольческого корпуса Минобороны РФ Владимир с позывным Блокада.

Он добавил, что в этом противостоянии большую роль играет боевой опыт.

Противник усиленно начал работу, наверное, по-другому назвать – охоту за МОГами. Много беспилотной авиации у них летит с контейнерами, которые начинены поражающими элементами. Они несут от 50 до 110 кг, поэтому здесь нужно быть на опыте, то есть просто так выйти с ружья, пострелять с пистолета, с автомата – это от слова совсем не то рассказал Блокада

Боец с позывным Петергоф заявил, что ВСУ меняют тактику дроновых налетов: сначала идет группа, которая выявляет российский МОГ, а вторая группа его атакует.

Первая волна выявляет мобильную огневую группу, вторая волна может поразить. Они сейчас такую тактику используют уже пару месяцев. … Мы им мешаем, конечно, они нас не любят. Поэтому они и охотятся рассказал Петергоф

Ранее Блокада рассказал, как МОГи уничтожают украинские БПЛА, которые летят вглубь РФ. Боец также назвал оборудование, которое используется для обнаружения, определения и ликвидации БПЛА.