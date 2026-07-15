Стало известно о новой тактике украинских боевиков в Донбассе Названа новая тактика украинских боевиков в Донбассе

Москва15 июл Вести.На территории Донбасса первая волна боевиков Вооруженных сил Украины выявляет мобильную огневую группу российской армии, а вторая – пытается ее поразить. Об этом военкору ИС "Вести" Александру Сладкову заявил боец бригады "Север" Добровольческого корпуса Минобороны России Андрей с позывным Петергоф.

По его словам, задача российских бойцов – не пропустить проход противника, а затем поразить свои цели, свернуться и уйти.

Первая волна [противника] выявляет мобильную огневую группу, вторая волна может поразить. Они сейчас такую тактику используют уже пару месяцев сказал военный

Также заместитель командира бригады "Север" Добровольческого корпуса Минобороны Владимир с позывным Блокада добавил, что противник усиленно начал охоту за мобильными огневыми группами.

Много беспилотной авиации у них летит с контейнерами, которые начинены поражающими элементами. Они несут от 50 до 110 кг. Поэтому здесь нужно быть на опыте, то есть просто так выйти с ружья, пострелять с пистолета, с автомата - ну нет, это … совсем не то отметил он

Ранее заместитель командира взвода разминирования группировки войск "Центр" с позывным Юморист заявил, что боевики ВСУ обрабатывают беспилотные летательные аппараты ядохимикатами.