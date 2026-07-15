Москва15 июл Вести.Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) обрабатывают беспилотные летательные аппараты ядохимикатами, заявил заместитель командира взвода разминирования группировки войск "Центр" с позывным Юморист. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

По словам военного, украинские боевики также нередко переделывают боеприпасы для сброса с беспилотников. Если такие боеприпасы невозможно безопасно извлечь, их уничтожают на месте.

Также противник обрабатывает летательные аппараты всякими ядохимикатами, поэтому в руки их брать тоже опасно добавил он

В Минобороны сообщили, что военные 48-го отдельного инженерно-саперного батальона 51-й гвардейской армии группировки войск "Центр" ежедневно проводят разминирование освобожденных населенных пунктов Донецкой Народной Республики. Они обследуют жилые кварталы, дороги и объекты инфраструктуры, а обнаруженные взрывоопасные предметы при невозможности извлечения уничтожают на месте.