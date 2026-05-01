Очевидец: прорвавшийся к свердловскому губернатору мужчина был агрессивен РИА: прорвавшийся к Паслеру мужчина вел себя агрессивно

Москва1 мая Вести.Мужчина, прорвавшийся к губернатору Свердловской области Денису Паслеру во время первомайской демонстрации в Екатеринбурге, вел себя агрессивно, рассказал РИА Новости местный журналист, ставший очевидцем этого инцидента.

По его словам, минуты две этот мужчина "точно сопротивлялся при задержании".

Возможно, пьяный. Агрессивный он был рассказал очевидец

При этом паники ни у кого, по его словам, не было, и сам губернатор повел себя так, будто ничего не произошло.

Об этом можно судить и по кадрам, которые сегодня утром появились в Telegram-каналах. На них видно, что Паслер фотографировался с женщиной, когда к нему попытался прорваться мужчина в спортивном костюме.

Охрана моментально задержала нападавшего. При этом глава региона спокойно повернулся и посмотрел в его сторону, а затем пошел дальше.

Позже в департаменте информационной политики Свердловской области сообщили, что мужчину передали правоохранительным органам для выяснения обстоятельств, во время инцидента никто не пострадал.