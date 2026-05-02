Прорывавшегося к Паслеру гостя Екатеринбурга арестовали за мат Суд арестовал оренбуржца, пытавшегося прорваться к свердловскому губернатору

Москва2 мая Вести.Мужчина, который публично матерился на первомайском мероприятии в Екатеринбурге и пытался прорваться к губернатору Свердловской области Денису Паслеру, привлечен к административной ответственности. Об этом сообщается в Telegram-канале судов региона.

Нарушителем оказался гость Екатеринбурга – 42-летний житель Оренбургской области Серик Таспаков.

Накануне, 1 мая, во время посвященного Дню весны и труда культмассового мероприятия он увидел главу региона Паслера и резко устремился к нему, но был остановлен службой безопасности.

Целеустремленный оренбуржец отреагировал нецензурной бранью, за что в отношении него был составлен протокол об административном правонарушении говорится в публикации судов Свердловской области

Свою вину в суде мужчина полностью признал. По статье КоАП РФ "Мелкое хулиганство" Серику Таспакову назначено наказание в виде административного ареста на срок 14 суток.