В Екатеринбурге участник публичных конфликтов отправится в колонию На Урале суд отправил в колонию инициатора публичных конфликтов

Москва20 апр Вести.Ленинский районный суд Екатеринбурга приговорил к 2 годам 10 месяцам лишения свободы Тимура Мусаева по делу о провоцировании публичных конфликтов. Об этом сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Установлено, что 9 мая 2025 года на парковке у ТЦ Veer Mall на проспекте Космонавтов Мусаев вступил в конфликт с курьером-девушкой, которая припарковала свой ВАЗ-2114 напротив его Mercedes-Benz GL500. Несмотря на запрещающий знак, он потребовал освободить проезд, угрожал женщине и нецензурно выражался. После этого он нанес один удар по руке, из-за которого у нее выпал телефон, и два удара по голове.

Кроме того, в июне 2023 года у Мусаева произошел конфликт с незнакомым мужчиной якобы из-за оскорбительной переписки в интернете.

Мусаев ударил ранее незнакомого мужчину по голове, высказал угрозу убийством. Затем он достал принесенный с собой неустановленный предмет, сходный конструктивно по форме и силуэту с огнестрельным оружием, направил его на потерпевшего и потребовал извинений на видеокамеру. Потерпевший, реально опасаясь за жизнь, извинился говорится в сообщении

В отношении Мусаева было возбуждено уголовное дело о хулиганстве и угрозе убийством. Однако в ходе судебного разбирательства уголовное преследование фигуранта по статье об угрозе убийством было прекращено из-за истечения срока давности.

Подсудимый вину признал частично. В частности, он отрицал нарушение общественного порядка, настаивая на личном характере конфликтов. Он выплатил потерпевшим компенсации: девушке – 300 тысяч рублей, мужчине – 150 тысяч рублей.

Согласно приговору, он проведет 2 года 10 месяцев в колонии-поселении.