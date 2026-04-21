Москва21 апр Вести.Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил бывшего заместителя главного редактора ООО "Сибирско-Уральская медиакомпания" (ИАА URA.ru)Дениса Аллаярова к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 1,2 млн рублей. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Свердловской области.

Журналист на протяжении 10 месяцев за деньги приобретал у своего дяди Андрея Карпова, сотрудника УМВД России по Екатеринбургу, служебные оперативные сводки для последующей публикации содержащейся в них информации.

Общая сумма взятки составила 120 тысяч рублей. В ходе судебного разбирательства подсудимый полностью признал свою вину... Сумма взятки ... конфискована в доход государства. сказано в сообщении, опубликованном в Telеgram-канале ведомства

Суд признал Дениса Аллаярова виновным по ч.3 ст. 291 УК РФ (Дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий) и назначил наказание в виде 5 лет колонии общего режима и штрафа в размере 1,2 млн рублей. Кроме того, осужденному запрещено заниматься журналистской деятельностью в течение 4 лет.

Уголовное дело в отношении Андрея Карпова (бывшего полицейского) было выделено в отдельное производство. Мужчина заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и был признан виновным по п. "е" ч. 3 ст. 286 (Превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности), ч. 3 ст. 290 УК РФ ( Получение должностным лицом взятки за незаконные действия).

Его приговорили к 4 года лишения свободы условно, с испытательным сроком 4 года, с лишением права занимать должности на госслужбе в правоохранительных органах, на срок 3 года. Он также лишен звания старший лейтенант полиции.

Дениса Аллаярова задержали 5 июня 2025 года, в тот же день в редакции URA.ru прошли обыски. Также были задержаны журналисты — Сергей Бодров и Анна Салымская. Однако после допросов в качестве свидетелей их отпустили, взяв с них подписку о неразглашении данных предварительного следствия. 6 июня Аллаярова арестовали.