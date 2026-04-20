Экс-редактора URA.ru Аллаярова могут отправить в колонию на 5 лет Обвинение запросило 5 лет колонии экс-редактору URA.ru Аллаярову

Москва20 апр Вести.Сторона обвинения запросила 5 лет лишения свободы для бывшего редактора агентства URA.ru Дениса Аллаярова, передает "Интерфакс".

Назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет со штрафом в размере десятикратной суммы взятки, то есть в сумме 1,2 млн рублей… в исправительной колонии общего режима сказал прокурор

По версии следствия, журналист покупал служебную информацию у своего дяди Андрея Карпова, который занимал пост начальника отдела уголовного розыска отделения полиции №10 Екатеринбурга. Предположительно, за передачу сводок фигурант перевел родственнику 120 тысяч рублей.

Осенью 2025 года Карпова признали виновным в превышении полномочий и осудили на 4 года условно.