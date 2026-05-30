Экс-сенатор Арашуков предлагал 5 млн долларов за привилегии в колонии Экс-сенатор Арашуков предлагал $5 млн за привилегии в колонии

Москва30 мая Вести.Отбывающий пожизненное заключение бывший сенатор Рауф Арашуков изначально предлагал сотрудникам колонии "Черный дельфин" взятку в размере 5 млн долларов за получение привилегий. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы суда.

Уточняется, что Арашуков намеревался получить привилегии в виде неограниченных звонков, свиданий, посылок, выбора соседа по камере и места работы.

Арашуков Р. Р. предлагал ему (начальнику оперативного отдела колонии – прим. ред.) взятку сначала в размере пяти миллионов долларов, а при следующей встрече - пяти миллионов рублей … за привилегированные условия при отбывании наказания отмечается в публикации

Вместе с экс-сенатором пожизненный срок получил его отец Рауль Арашуков. Он был признан виновным в организации преступного сообщества, а его сын – в участии в нем. Кроме того, Арашукова-старшего признали виновным в хищении более 4,4 миллиарда рублей у структур "Газпрома" на юге РФ.