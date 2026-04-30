Суд отклонил иск экс-сенатора Арашукова к колонии "Черный дельфин" Суд отказал экс-сенатору Арашукову, который подал иск к колонии "Черный дельфин"

Москва30 апр Вести.Соль-Илецкий районный суд Оренбургской области не удовлетворил иск бывшего сенатора Рауфа Арашукова к колонии "Черный дельфин", где тот отбывает пожизненный срок, передает РИА Новости.

Арашуков через суд требовал от администрации колонии компенсации морального вреда в размере 100 тысяч рублей за то, что ему не выдали заказанные продуктов.

Арашуков отбывает в ИК "Черный дельфин" пожизненное наказание за организацию убийств двух человек.

Вместе с ним пожизненный срок получил его отец Рауль Арашуков. Он был признан виновным в организации преступного сообщества, а его сын – в участии в нем. Кроме того, Арашукова-старшего признали виновным в хищении более 4,4 миллиарда рублей у структур "Газпрома" на юге РФ.