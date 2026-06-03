Пожизненно осужденный экс-сенатор получил еще 10 лет за взятку Экс-сенатор Арашуков получил новый срок за дачу взятки

Москва3 июн Вести.Рауф Арашуков, бывший сенатор, отбывающий пожизненное заключение в колонии особого режима "Чёрный дельфин", получил дополнительный срок за попытку дать взятку сотрудникам колонии, чтобы получить целый ряд привилегий во время отбывания наказания. Об этом сообщает РИА Новости.

Арашуков за взятки хотел ежемесячно видеться с семьёй, получать неограниченное количество посылок и передач, устроиться на работу в сувенирный цех колонии — это сулило более комфортные условия труда. Кроме того, он хотел свободно звонить родственникам, выбрать соседа по камере.

Для реализации своего плана Арашуков около пяти раз встречался с начальником оперативного отдела колонии. Поначалу он предложил астрономическую сумму — 5 миллионов долларов, но позже скорректировал свои предложения: 5 миллионов рублей предназначались для начальника УФСИН, а 1 миллион рублей — лично начальнику оперативного отдела.

Деньги передавались не напрямую, а через адвоката экс‑сенатора. Тот дважды оставлял суммы в заранее обустроенных тайниках: сначала 1 миллион рублей, затем 2 миллиона рублей. О том, где спрятаны тайники, адвокат сообщал начальнику оперативного отдела.

В январе Ленинский суд Оренбурга приговорил бывшего сенатора к 10 годам лишения свободы со штрафом в размере 120 миллионов рублей за предложение сотруднику колонии "Черный дельфин", где он отбывает пожизненный срок, полученный по делу о заказных убийствах, 6 миллионов рублей взятки за привилегии в колонии говорится в сообщении

Апелляционная инстанция рассмотрела дело и оставила приговор без изменений — он вступил в законную силу.