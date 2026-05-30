Арашуков не предлагал 5 миллионов долларов сотрудникам колонии, заявила защита Адвокат: Арашуков не давал взятку 5 миллионов за привилегии в колонии

Москва30 мая Вести.Информация о том, что пожизненно осужденный экс-сенатор Рауф Арашуков предлагал сотрудникам колонии "Черный дельфин" взятку в размере $5 миллионов за улучшение условий содержания, является ложной. Об этом сообщает издание РБК со ссылкой на его адвоката Эльмара Ализаде.

Ранее агентство ТАСС со ссылкой на материалы дела сообщило, что в ходе оперативно-разыскных мероприятий начальник оперативного отдела колонии около пяти раз встречался с Арашуковым. Тот якобы предлагал сначала 5 миллионов долларов, затем 5 миллионов рублей для начальника УФСИН по Оренбургской области, а также 1 миллион рублей лично сотруднику. В обмен он хотел получить неограниченные звонки, свидания, посылки, выбор сокамерника и места работы.

Насколько мне известно, как и от самого Рауфа Арашукова, так и из материалов дела, он не предлагал никому взяток за улучшение условий содержания цитирует Эльмара Ализаде издание РБК

По его словам, позиция экс-сенатора последовательна - он всегда просил объективности, но его каждый раз пытаются очернить.

В конце апреля текущего года Оренбургский областной суд оставил в силе приговор Арашукову, признанному виновным в даче взятки сотруднику "Черного дельфина" - через посредника он передал 3 миллиона рублей за привилегированные условия. За это он получил еще 10 лет колонии и штраф 120 миллионов рублей. Адвокат добавил, что Арашуков несколько раз пытался заключить контракт с Министерством обороны для участия в СВО, но получил отказ из-за тяжести статей.

В декабре 2022 года Рауф Арашуков и его отец Рауль были приговорены к пожизненному заключению за создание преступного сообщества, организацию заказных убийств, растрату и ложный донос. Суд установил, что фигуранты похитили у структур "Газпрома" газ на сумму более 4,5 миллиарда рублей.