Москва18 апрВести.Экс-сенатор Рауф Арашуков, отбывающий наказание в колонии "Черный дельфин", захотел поработать. Об этом сообщает "112" со ссылкой на его адвоката.
По словам правозащитника, осужденный хочет трудиться, но в его услугах попросту нет необходимости.
Его адвокат признался, что желания у Арашукова работать – хоть отбавляй. Просто отсутствует производственная необходимость в услугах Рауфа Раулевичаговорится в публикации
Ранее Арашуков пожаловался на невыдачу еды в колонии и потребовал 100 тысяч рублей в качестве компенсации.