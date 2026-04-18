"112": осужденный за убийства экс-сенатор Арашуков захотел поработать в колонии "Черный дельфин"

Москва18 апр Вести.Экс-сенатор Рауф Арашуков, отбывающий наказание в колонии "Черный дельфин", захотел поработать. Об этом сообщает "112" со ссылкой на его адвоката.

По словам правозащитника, осужденный хочет трудиться, но в его услугах попросту нет необходимости.

Его адвокат признался, что желания у Арашукова работать – хоть отбавляй. Просто отсутствует производственная необходимость в услугах Рауфа Раулевича говорится в публикации

Ранее Арашуков пожаловался на невыдачу еды в колонии и потребовал 100 тысяч рублей в качестве компенсации.