Москва2 июнВести.Бывший сенатор Рауф Арашуков приступил к работе в швейном цехе колонии, в которой он отбывает пожизненное заключение. Об этом сообщает ТАСС.
Это произошло после нескольких отказов колонии в работе, произошедших ранее. По информации источника, он работает в индивидуальном, а не общем цехе.
Вывели на работу, о чем долго просилизаявил агентству адвокат Арашукова Дмитрий Трубников
Арашуков отбывает пожизненное наказание в исправительной колонии "Черный дельфин" в Оренбургской области. Суд признал его виновным в организации убийств двух человек.