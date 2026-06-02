Экс-сенатор Арашуков вышел на работу в швейный цех колонии

Осужденный экс-сенатор Арашуков начал работу в качестве швеи Экс-сенатор Арашуков вышел на работу в швейный цех колонии

Москва2 июн Вести.Бывший сенатор Рауф Арашуков приступил к работе в швейном цехе колонии, в которой он отбывает пожизненное заключение. Об этом сообщает ТАСС.

Это произошло после нескольких отказов колонии в работе, произошедших ранее. По информации источника, он работает в индивидуальном, а не общем цехе.

Вывели на работу, о чем долго просили заявил агентству адвокат Арашукова Дмитрий Трубников

Арашуков отбывает пожизненное наказание в исправительной колонии "Черный дельфин" в Оренбургской области. Суд признал его виновным в организации убийств двух человек.