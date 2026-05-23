Москва23 мая Вести.Бывшая журналистка Оксана Гончарова, отбывающая срок в колонии за убийство сожителя, сообщила, что освоила профессию швеи. Об этом она рассказала в комментарии Эдуарду Петрову для ИС "Вести".

Бывшая журналистка рассказала, как проходит ее рабочий день в колонии.

Я работаю на швейном производстве… Рабочая смена начинается где-то в половине восьмого… И заканчивается в четыре часа… Сколько я отшила за день, от этого будет зависеть моя зарплата… Здесь есть швеи опытные, они хорошо получают. Я пока только расшиваюсь, как говорят здесь. Стараюсь. Отработала – уже день прошел. Все, конечно же, хотят, чтобы время шло быстро заявила Гончарова

На вопрос, что она хотела бы сказать своим двум младшим детям, бывшая журналистка ответила:

Что я их очень люблю, что я хочу восстановиться в родительских правах, что я прошу прощения за то, что все произошло, что, конечно, это создавало такие невероятные проблемы для их детства. Я прошу прощения у детей, что у них получилось такое детство. Я никак не могла наладить эту жизнь рассказала Гончарова

Она добавила, что сейчас не имеет связи с детьми, их фотографии она рассматривает в специальном помещении в колонии. Бывшая журналистка также рассказала, что снимки ее сыновей ей показывают коллеги во время свиданий.

Есть специальное помещение, где у нас хранятся вещи. Мы туда заходим, берем [их]. Несколько минут посмотрю [на фотографии], закрываю и все, больше не могу, потому что понимаю, что они выросли. Когда ко мне приехали на свидание коллеги – показывали мне [сыновей] Матвея, Арсения. Я просила все время еще раз приложить эту фотографию. Он так вырос, так изменился. Я упустила все детство, понимаете? Все просто. Я не знаю, каких я детей встречу, как они ко мне будут относиться. Я не наблюдаю, как они меняются, как говорят, я не общаюсь с ними. Я бы очень хотела с ними общаться. Поэтому мне тяжело рассматривать фотографии рассказала Гончарова

Электростальский городской суд Московской области приговорил к семи годам колонии бывшую журналистку Оксану Гончарову за умышленное убийство ее сожителя Алексея Самусева. Коллегия присяжных единогласно посчитала Гончарову виновной. Суд также удовлетворил гражданский иск родителей Самусева – каждому из них она должна выплатить по одному миллиону рублей.

Ранее в СК РФ впервые прокомментировали дело Гончаровой. Там раскрыли детали убийства бывшей журналисткой ее сожителя.