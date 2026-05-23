Москва23 мая Вести.Следственный комитет впервые прокомментировал дело бывшей журналистки Оксаны Гончаровой, которую признали виновной в убийстве сожителя, приговорили к семи годам колонии и лишили родительских прав. Подробности сообщила старший следователь следственного отдела по г. Электросталь ГСУ СК РФ по Московской области Вера Красилова в комментарии Эдуарду Петрову для ИС "Вести".

Стратегия защиты строилась на том, что Гончарова оборонялась от своего сожителя Алексея Самусева, который ее избивал 16 лет. Однако следствие смогло доказать, что Гончарова ударила мужчину ножницами после избиения, а не в момент драки.

Она показала, где она взяла ножницы, как она наносила удар Самусеву. Когда она наносила ему телесные повреждения, которые привели к смерти, Самусев не оказывал ей сопротивления и в ответ физическую силу не применял, что свидетельствует о ее умысле именно на причинение смерти другому человеку, не на превышение пределов необходимой обороны. Все-таки нанесение телесных повреждений ею было … не в момент [избиения] сообщили в СК

Электростальский городской суд Московской области приговорил к семи годам колонии бывшую журналистку Оксану Гончарову за умышленное убийство ее сожителя Алексея Самусева. Коллегия присяжных единогласно посчитала Гончарову виновной. Суд также удовлетворил гражданский иск родителей Самусева – каждому из них она должна выплатить по одному миллиону рублей.