Москва23 мая Вести.Бывшая журналистка Оксана Гончарова, которая сейчас отбывает срок в колонии за убийство сожителя Алексея Самусева, заявила, что ее действия были самообороной. Об этом она рассказала в комментарии Эдуарду Петрову для ИС "Вести".

Она поделилась, что ее сожитель Алексей уже избивал ее ранее.

Я считаю, что это самооборона, Алексей накинулся, я попросила уйти, в ответ на меня накидываются, начинают избивать, что делать в этот момент? Мне часто задавали такой вопрос. Звонить в полицию? Это невозможно, когда тебя избивают, я оборонялась, я защищалась, я как могла себя защищала заявила Гончарова

По ее словам, у нее не было другого выхода и она решила дать отпор.

В той ситуации у меня не было выхода, правда, и когда он начал меня бить по ребрам, уже сломанным, я закрывала лицо руками и думала, сейчас у меня опять все будет переломано, едва только заживали ребра, и он мне их опять ломал, это была адская боль. Я не знаю, как себя вести. Лежать и чего-то выжидать? Я так делала много раз. Просила "пожалуйста, не надо, уйди". А в этот момент я стала защищаться, впервые дала отпор. Но если бы он не стал меня избивать, я бы это сделала? объяснила Гончарова

Электростальский городской суд Московской области приговорил к семи годам колонии бывшую журналистку Оксану Гончарову за умышленное убийство ее сожителя Алексея Самусева. Коллегия присяжных единогласно посчитала Гончарову виновной. Суд также удовлетворил гражданский иск родителей Самусева – каждому из них она должна выплатить по одному миллиону рублей.

Ранее Гончарова рассказала, что в колонии освоила профессию швеи. Бывшая журналистка также поделилась планами восстановления родительских прав после освобождения из заключения.