На Кубани осудили женщину и ее сожителя за убийство годовалого ребенка

Сожителям дали 14 и 15 лет колонии за убийство годовалого малыша На Кубани осудили женщину и ее сожителя за убийство годовалого ребенка

Москва29 апр Вести.Суд вынес приговор по делу об убийстве годовалого ребенка, совершенного пять лет назад, сообщили в мессенджере MAX в пресс-службе Следственного комитета.

Расследование началось в 2025 году, когда в Следком обратился мужчина. Заявитель рассказал, что не видел своего внука с августа 2020 года. Мать мальчика все это время различными способами уклонялась от общения родственников с ребенком.

Сотрудники СК и оперативники установили, что к исчезновению малыша причастна его мать и ее сожитель.

За несколько дней до того, как мужчина пришел в СК, пара покинула Краснодарский край. Их удалось обнаружить в Московской области.

В ночь на 1 сентября 2020 года фигуранты, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в лесном массиве на территории города Крымска, убили годовалого ребенка женщины говорится в заявлении

После убийства будущие фигуранты расследования унесли тело вглубь леса и скрылись. Впоследствии они объяснили свой поступок тем, что не могли содержать ребенка в связи с тяжелым финансовым положением.

Мужчину и женщину признали виновными. Мать ребенка отправили в колонию общего режима на 15 лет. Ее сожитель осужден на 14 лет с отбыванием в колонии строгого режима.