Главе СК предоставят доклад по делу об истязаниях ребенка в Московской области

Бастрыкин затребовал доклад по делу об истязаниях ребенка в Подмосковье Главе СК предоставят доклад по делу об истязаниях ребенка в Московской области

Москва16 июл Вести.Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о результатах расследования уголовного дела об истязаниях ребенка в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Под судом находились двое: 31-летний местный житель и его 32-летняя сожительница. Среди прочего им вменялось покушение на убийство ребенка, истязания несовершеннолетнего с особой жестокостью, а также неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

В результате мужчину приговорили к 14 годам колонии строгого режима, женщину – к 7 годам колонии общего режима.

Однако в эфире правовой программы на федеральном телеканале вышел сюжет, согласно которому мужчина был замечен на свободе спустя 3 месяца после приговора.

В результате этого глава СК дал поручение руководителю ГСУ СК России по Московской области Ярославу Яковлеву доложить о результатах рассмотрения уголовного дела в суде, а также по доводам телесюжета о неисполнении фигурантом назначенного наказания.