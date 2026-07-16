Москва16 июлВести.Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о результатах расследования уголовного дела об истязаниях ребенка в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Под судом находились двое: 31-летний местный житель и его 32-летняя сожительница. Среди прочего им вменялось покушение на убийство ребенка, истязания несовершеннолетнего с особой жестокостью, а также неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
В результате мужчину приговорили к 14 годам колонии строгого режима, женщину – к 7 годам колонии общего режима.
Однако в эфире правовой программы на федеральном телеканале вышел сюжет, согласно которому мужчина был замечен на свободе спустя 3 месяца после приговора.
В результате этого глава СК дал поручение руководителю ГСУ СК России по Московской области Ярославу Яковлеву доложить о результатах рассмотрения уголовного дела в суде, а также по доводам телесюжета о неисполнении фигурантом назначенного наказания.