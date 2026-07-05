СК доложат по уголовному делу о противоправных действиях с детьми в Подмосковье

В Подмосковье возбуждено дело по факту противоправных действий с подростками СК доложат по уголовному делу о противоправных действиях с детьми в Подмосковье

Москва5 июл Вести.Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу в связи с обращением о совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетних в Чехове Московской области, сообщается в MAX-канале Информационного центра ведомства.

По данным СК ,в соцсети размещено видеообращение жителя Чехова к Александру Бастрыкину. Он рассказал, что трое мигрантов вывезли его 13-летнюю дочь и ее 15-летнюю знакомую за город и попытались совершить противоправные действия. Девочки убежали и обратились за помощью. Несмотря на задержание одного из нарушителей, его соотечественники продолжают преследовать несовершеннолетних. Возбуждено уголовное дело.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования — о его результатах. отмечается в сообщении

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.