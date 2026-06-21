Москва21 июнВести.Председатель СК Александр Бастрыкин ожидает доклад о ходе расследования уголовного дела по факту противоправных действий группы подростков, орудующей на территории Свердловской области. Об этом ведомство сообщает в MAX.
По информации соцмедиа, группа екатеринбургских подростков регулярно совершает противоправные действия: занимается хищением и повреждением чужого имущества, применяет насилие в отношении граждан.
Следственными органами СК России по Свердловской области по данному факту возбуждено уголовное делоговорится в сообщении
Руководителю следственного управления СК России по Свердловской области Богдану Францишко поручено доложить о ходе расследования дела и установленных обстоятельствах.