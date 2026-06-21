Главе СК доложат по делу о противоправных действиях подростков в Екатеринбурге

Бастрыкин взял под контроль расследование дела о хулиганстве подростков на Урале Главе СК доложат по делу о противоправных действиях подростков в Екатеринбурге

Москва21 июн Вести.Председатель СК Александр Бастрыкин ожидает доклад о ходе расследования уголовного дела по факту противоправных действий группы подростков, орудующей на территории Свердловской области. Об этом ведомство сообщает в MAX.

По информации соцмедиа, группа екатеринбургских подростков регулярно совершает противоправные действия: занимается хищением и повреждением чужого имущества, применяет насилие в отношении граждан.

Следственными органами СК России по Свердловской области по данному факту возбуждено уголовное дело говорится в сообщении

Руководителю следственного управления СК России по Свердловской области Богдану Францишко поручено доложить о ходе расследования дела и установленных обстоятельствах.