Москва2 авгВести.В Центральный аппарат СК РФ будет представлен доклад по факту совершения подростками противоправных действий в Ленинградской области. Об этом сообщает информационный центр ведомства в MAX.
Информация о том, что в Мурино группа подростков совершает нападения на прохожих и выкладывает видео правонарушений в соцсети, появилась в сети.
По данному факту следственными органами СК России по Ленинградской области расследуется уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство)говорится в сообщении
Руководителю СУ СК РФ по Ленобласти Сергею Сазину поручено представить доклад о ходе расследования дела и установленных обстоятельствах.