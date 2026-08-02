СК проведет проверку по факту правонарушений подростков в Ленобласти

Бастрыкину доложат по делу о нападениях подростков в Ленобласти СК проведет проверку по факту правонарушений подростков в Ленобласти

Москва2 авг Вести.В Центральный аппарат СК РФ будет представлен доклад по факту совершения подростками противоправных действий в Ленинградской области. Об этом сообщает информационный центр ведомства в MAX.

Информация о том, что в Мурино группа подростков совершает нападения на прохожих и выкладывает видео правонарушений в соцсети, появилась в сети.

По данному факту следственными органами СК России по Ленинградской области расследуется уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство) говорится в сообщении

Руководителю СУ СК РФ по Ленобласти Сергею Сазину поручено представить доклад о ходе расследования дела и установленных обстоятельствах.