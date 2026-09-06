Бастрыкин поручил доложить о подростках, напавших на жителей Ленобласти Бастрыкину доложат о подростках, распыливших баллончик в жителей Ленобласти

Москва6 сен Вести.Председатель Следственного комитета России поручил доложить о подростках, распыливших газовый баллончик на детской площадке. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в MAX.

Инцидент произошел 5 сентября в поселке Дружная Горка Ленинградской области. Ранее в соцсетях сообщалось, что группа несовершеннолетних повела себя агрессивно в ответ на замечание местных жителей, которые были недовольны поведением школьников. Как уточнили в полиции Гатчинского района в MAX, подростки ломали качели на площадке.

В ответ на замечание они напали на местных жителей, в том числе на детей, применив перцовый баллончик сказано в публикации Следственного комитета

В отношении несовершеннолетних возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Как рассказали в полиции Гатчинского района, в отдел поступили данные, что в результате инцидента пострадали три человека - 31-летняя женщина, мужчина 29-лет и 11-летний подросток. Они обратились за помощью в травмпункт. У всех диагностированы ожоги головы и шеи, у несовершеннолетнего также зафиксированы ушибы.

Жертвы нападения обратились с заявлением в полицию, проводится проверка, в результате которой будут установлены обстоятельства произошедшего и участники конфликта.