Москва28 июнВести.Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после происшествия с ребенком в Тюменской области.
По предварительным данным, два человека избили несовершеннолетнего. Как сообщали СМИ, причиной нападения стало то, что ребенок собирал ягоды около чужого участка.
В средствах массовой информации сообщалось, что в Тюменской области двое граждан нанесли ребенку удары за то, что он собирал ягоды рядом с их участкомговорится в заявлении Следкома, опубликованном в мессенджере MAX
Ранее обстоятельства инцидента изучались сотрудниками СУ СК России по Тюменской области в рамках процессуальной проверки.