СК возбудит дело после избиения ребенка за сбор ягод около участка

Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения ребенка за сбор ягод СК возбудит дело после избиения ребенка за сбор ягод около участка

Москва28 июн Вести.Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после происшествия с ребенком в Тюменской области.

По предварительным данным, два человека избили несовершеннолетнего. Как сообщали СМИ, причиной нападения стало то, что ребенок собирал ягоды около чужого участка.

В средствах массовой информации сообщалось, что в Тюменской области двое граждан нанесли ребенку удары за то, что он собирал ягоды рядом с их участком говорится в заявлении Следкома, опубликованном в мессенджере MAX

Ранее обстоятельства инцидента изучались сотрудниками СУ СК России по Тюменской области в рамках процессуальной проверки.