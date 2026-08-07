Бастрыкин затребовал доклад о травмировании ребенка в детсаду в Тверской области

Главе СК доложат о ребенке из Тверской области, который потерял палец в детсаду Бастрыкин затребовал доклад о травмировании ребенка в детсаду в Тверской области

Москва7 авг Вести.Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад о ходе расследования уголовного дела по факту травмирования ребенка в одном из детских садов Тверской области, сообщает Следком в мессенджере MAX.

К главе СК обратилась жительница региона, которая сообщила, что ее ребенок, находясь в детском саду, получил травму и лишился фаланги пальца.

Сотрудники дошкольного учреждения не вызвали скорую помощь мальчику и не могут пояснить, при каких обстоятельствах он получил травму говорится в публикации

По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело.

Бастрыкин ждет доклада от руководителя СУ СК России по Тверской области Альберта Кизимова.