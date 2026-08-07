Москва7 авгВести.Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад о ходе расследования уголовного дела по факту травмирования ребенка в одном из детских садов Тверской области, сообщает Следком в мессенджере MAX.
К главе СК обратилась жительница региона, которая сообщила, что ее ребенок, находясь в детском саду, получил травму и лишился фаланги пальца.
Сотрудники дошкольного учреждения не вызвали скорую помощь мальчику и не могут пояснить, при каких обстоятельствах он получил травмуговорится в публикации
По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело.
Бастрыкин ждет доклада от руководителя СУ СК России по Тверской области Альберта Кизимова.