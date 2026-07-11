Москва11 июлВести.Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании уголовного дела о нападении бродячей собаки на мальчика в Новгородской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в MAX.
Инцидент произошел в деревне Подгощи. Ребенку были нанесены телесные повреждения и оказана необходимая медпомощь.
Следственными органами СК России по Новгородской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность)сказано в сообщении
Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Новгородской области доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.