Бастрыкин заинтересовался нападением бродячей собаки на ребенка под Новгородом

Бастрыкин запросил доклад по делу о нападении собаки на ребенка под Новгородом Бастрыкин заинтересовался нападением бродячей собаки на ребенка под Новгородом

Москва11 июл Вести.Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании уголовного дела о нападении бродячей собаки на мальчика в Новгородской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в MAX.

Инцидент произошел в деревне Подгощи. Ребенку были нанесены телесные повреждения и оказана необходимая медпомощь.

Следственными органами СК России по Новгородской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность) сказано в сообщении

Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Новгородской области доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.