Москва7 июнВести.Председателю СК России Александру Бастрыкину представят доклад по делу о нападении собак на ребенка в Республике Татарстан. Об этом информационный центр СК сообщает в MAX.
Информация о нападении собак на малолетнего жителя в городе Бугульма появилась в соцмедиа.
В результате нападения ребенок получил серьезные травмыговорится в сообщении
По предварительным данным, ранее животные уже проявляли агрессию в отношении других горожан.
Возбуждено уголовное дело. Руководитель СУ СК РФ по Республике Татарстан Валерий Липский подготовит доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах.