Главе СК доложат о расследовании нападения собак на ребенка в Татарстане

Бастрыкин запросил доклад по делу о нападении собак на ребенка в Бугульме Главе СК доложат о расследовании нападения собак на ребенка в Татарстане

Москва7 июн Вести.Председателю СК России Александру Бастрыкину представят доклад по делу о нападении собак на ребенка в Республике Татарстан. Об этом информационный центр СК сообщает в MAX.

Информация о нападении собак на малолетнего жителя в городе Бугульма появилась в соцмедиа.

В результате нападения ребенок получил серьезные травмы говорится в сообщении

По предварительным данным, ранее животные уже проявляли агрессию в отношении других горожан.

Возбуждено уголовное дело. Руководитель СУ СК РФ по Республике Татарстан Валерий Липский подготовит доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах.