Проверка по информации о травмировании мальчика 6 лет в детсаду начата в Елизово

Москва31 мая Вести.Доследственную проверку по информации о травмировании шестилетнего мальчика в детском саду в Елизовском районе начали следователи, сообщила пресс-служба СУ СК России по Камчатскому краю в мессенджере МАХ.

В ходе мониторинга … следственными органами … выявлена публикация о том, что в Елизовском районе 6-летний мальчик во время прогулки в детском саду получил травму в виде перелома лучевой кости. В настоящее время ребенок госпитализирован в краевую больницу, ему требуется оперативное вмешательство отметили в пресс-службе

Следователи устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.