СК возбудил дело о халатности по факту травмирования ребенка в Иркутской области

По факту травмирования ребенка в Усолье-Сибирском возбуждено дело СК возбудил дело о халатности по факту травмирования ребенка в Иркутской области

Москва7 мая Вести.В Иркутской области СК возбудил уголовное дело о халатности по факту травмирования 6-летнего ребенка. Об этом сообщил в MAX СУ СК России по региону.

По материалам следствия, 30 апреля в сквере на улице Толбухина на мальчика упали металлические качели, он получил травму головы и был экстренно госпитализирован.

Пострадавшему провели операцию по восстановлению черепа, сейчас он находится в отделении нейрохирургии говорится в сообщении

Проводят необходимые следственные и процессуальные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.