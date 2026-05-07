Москва7 маяВести.В Иркутской области СК возбудил уголовное дело о халатности по факту травмирования 6-летнего ребенка. Об этом сообщил в MAX СУ СК России по региону.
По материалам следствия, 30 апреля в сквере на улице Толбухина на мальчика упали металлические качели, он получил травму головы и был экстренно госпитализирован.
Пострадавшему провели операцию по восстановлению черепа, сейчас он находится в отделении нейрохирургииговорится в сообщении
Проводят необходимые следственные и процессуальные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.