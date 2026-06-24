В Южно-Сахалинске ребенок получил травмы на детской площадке СК проверяет факт травмирования ребенка на детской площадке в Южно-Сахалинске

Москва24 июн Вести.В Южно-Сахалинске следователи устанавливают обстоятельства травмирования несовершеннолетнего на детской площадке, сообщается в MAX-канале Следственного комитета региона.

Установлено, что в Южно-Сахалинске 23 июня на детской площадке во дворе на улице Ленина произошел несчастный случай. В результате неосторожных действий одного из несовершеннолетних, который, повиснув на верхней перекладине футбольных ворот и спрыгнув с них, опрокинул конструкцию. Ворота упали на другого подростка, находившегося рядом.

Пострадавший подросток получил травмы и был госпитализирован отмечается в сообщении

По данному факту организовано проведение доследственной проверки. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.