В Саранске выясняют обстоятельства травмирования подростка при падении с крыши

В Саранске подросток упал с крыши 4-этажного здания, ведется проверка В Саранске выясняют обстоятельства травмирования подростка при падении с крыши

Москва15 июн Вести.В Саранске СК устанавливает обстоятельства падения 12-летнего мальчика с крыши заброшенного здания. Подробности сообщает Следком Республики Мордовия.

По предварительной информации, 13 июня несовершеннолетний по неосторожности упал с крыши нежилого четырехэтажного здания по улице Косарева. Жительница соседнего дома, став свидетелем произошедшего, вызвала скорую помощь.

Несовершеннолетний с различными травмами доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая помощь говорится в сообщении

Следователи проводят процессуальную проверку для установления всех обстоятельств произошедшего. По итогам будет дана оценка действиям должностных лиц, допустивших проход посторонних лиц к заброшенному сооружению.