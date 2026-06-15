Москва15 июнВести.В Саранске СК устанавливает обстоятельства падения 12-летнего мальчика с крыши заброшенного здания. Подробности сообщает Следком Республики Мордовия.
По предварительной информации, 13 июня несовершеннолетний по неосторожности упал с крыши нежилого четырехэтажного здания по улице Косарева. Жительница соседнего дома, став свидетелем произошедшего, вызвала скорую помощь.
Несовершеннолетний с различными травмами доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая помощьговорится в сообщении
Следователи проводят процессуальную проверку для установления всех обстоятельств произошедшего. По итогам будет дана оценка действиям должностных лиц, допустивших проход посторонних лиц к заброшенному сооружению.