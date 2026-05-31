В обстоятельствах гибели юного руфера в Петербурге разбирается СК

Москва31 мая Вести.В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту смерти 12-летнего мальчика, который при попытке подняться на крышу упал с балкона 9-го этажа жилого дома на Московском проспекте, сообщает региональный главк СК России в мессенджере MAX.

Дело заведено по статье УК РФ о причинении смерти по неосторожности.

ЧП случилось 30 мая. После падения с высоты мальчик был еще жив. Его экстренно госпитализировали, однако ребенок скончался в больнице.

Выполняется комплекс следственных действий, чтобы установить все обстоятельства происшествия.