Москва31 маяВести.В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту смерти 12-летнего мальчика, который при попытке подняться на крышу упал с балкона 9-го этажа жилого дома на Московском проспекте, сообщает региональный главк СК России в мессенджере MAX.
Дело заведено по статье УК РФ о причинении смерти по неосторожности.
ЧП случилось 30 мая. После падения с высоты мальчик был еще жив. Его экстренно госпитализировали, однако ребенок скончался в больнице.
Выполняется комплекс следственных действий, чтобы установить все обстоятельства происшествия.