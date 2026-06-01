В Ярославле 12-летний мальчик упал с недостроенного здания на бетонные основания

В Ярославле ребенок упал с недостроенного здания на бетонные основания В Ярославле 12-летний мальчик упал с недостроенного здания на бетонные основания

Москва1 июн Вести.В Ярославле 12-летний мальчик упал с недостроенного здания на бетонные основания, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

Предварительно, 31 мая на объекте незавершенного строительства по улице Бабича несовершеннолетний, перелезая по межэтажным перекрытиям, потерял равновесие и упал на бетонные основания.

По указанию руководителя следственного управления Бессмельцева Александра Александровича по факту произошедшего следственными органами Следственного комитета РФ по Ярославской области возбуждено уголовное дело говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Пострадавший доставлен в медучреждение.

Устанавливаются все обстоятельства.