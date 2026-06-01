Дело возбуждено после избиения подростка 19-летним спортсменом в Уссурийске

Москва1 июн Вести.Председателю Следственного комитета (СК) Александру Бастрыкину доложат о расследовании дела, возбужденного после избиения 15-летнего подростка 19-летним спортсменом из Уссурийска. Об этом сообщил СКР.

Соответствующая информация была выявлена правоохранителями в ходе мониторинга сети, также мать пострадавшего написала заявление. Помимо избиения школьника юноша также угрожал его матери.

По данному факту … возбуждено уголовное дело по … ст.213 УК РФ (хулиганство). Глава ведомства дал поручение руководителю СУ СК России по Приморскому краю Трубчику Э.А. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Нападавшего опросили — он не стал отрицать своей причастности к инциденту. Пострадавший в настоящее время находится на лечении.