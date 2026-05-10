Москва10 маяВести.В центральный аппарат Следственного комитета будет предоставлен доклад о ходе расследования уголовного дела по статье о хулиганстве по факту противоправных действий в отношении инвалида в Алтайском крае.
В соцмедиа появилась информация, что группа подростков в Барнауле напала на молодого человека с инвалидностью. Подростки несколько раз ударили пострадавшего по голове, юноша госпитализирован.
По данному факту следственными органами СК России по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело…говорится в канале MAX информационного центра СК РФ
Руководителю СУ по Алтайскому краю Игорю Колесниченко поручено доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах.