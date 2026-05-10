Бастрыкину доложат о ходе расследования дела об избиении инвалида в Барнауле СК проведет проверку по делу об избиении инвалида в Алтайском крае

Москва10 мая Вести.В центральный аппарат Следственного комитета будет предоставлен доклад о ходе расследования уголовного дела по статье о хулиганстве по факту противоправных действий в отношении инвалида в Алтайском крае.

В соцмедиа появилась информация, что группа подростков в Барнауле напала на молодого человека с инвалидностью. Подростки несколько раз ударили пострадавшего по голове, юноша госпитализирован.

По данному факту следственными органами СК России по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело… говорится в канале MAX информационного центра СК РФ

Руководителю СУ по Алтайскому краю Игорю Колесниченко поручено доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах.