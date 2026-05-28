Москва28 маяВести.Глава СК Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад о ходе расследования уголовного дела по факту совершения противоправных действий в отношении жителя Тверской области, информирует ведомство в канале MAX.
В Следкоме сообщили, что 26 мая вблизи общеобразовательного учреждения в городе Торопце группа мужчин напала на местного жителя и избила его.
Пострадавший госпитализирован, ему оказывается медицинская помощьговорится в публикации СК РФ
Региональное управление ведомства расследует уголовное дело по статье "Хулиганство". Бастрыкин ждет доклад об установленных обстоятельствах.