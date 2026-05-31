Главе СК будет представлен доклад по уголовному делу о хлопке газа в Ингушетии

Бастрыкин затребовал доклад по делу о взрыве газа в Ингушетии Главе СК будет представлен доклад по уголовному делу о хлопке газа в Ингушетии

Москва31 мая Вести.Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад о ходе расследования уголовного дела по факту хлопка бытового газа селе Троицкое Сунженского района Ингушетии, сообщает ведомство в мессенджере MAX.

В частном доме в Троицком 31 мая произошел хлопок газовоздушной смеси, пятеро местных жителей, трое из которых дети, получили ожоги различной степени тяжести. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

По этому факту возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Председатель СК России А. И. Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Республике Ингушетия А. М. Асхабову доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах отмечается в публикации

Следователи и криминалисты устанавливают обстоятельства и причины происшествия.